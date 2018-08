Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Buzau, Carmen Ichim, reprezentanti ai Politiei, Garzii de Mediu, Directiei de Sanatate Publica si Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor au mers la Cernatesti, in urma reclamatiilor primite de la oameni. La discutiile desfasurate la sediul primariei din Cernatesti…

- Procurorul sef adjunct din DNA Nistor Calin a declarat, vineri seara, ca trebuie facut "curat "si in Directia Nationala Anticoruptie, iar ca masuri a enumerat evaluarea urgenta a personalului si analizarea cauzelor in care s-au dispus achitari. "Trebuie facuta o evaluare urgenta a personalului,…

- Reprezentantii Prefecturii Iasi au dispus masuri urgente pentru combaterea efectelor ploilor abundente care urmeaza a fi inregistrate pe raza judetului, pana maine seara, la ora 21. Prefectul de Iasi, Marian Serbescu, a solicitat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si Directiei de Administrare…

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, o hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta in limita sumei de 6 milioane de lei pentru persoane care se afla in situatii de necesitate ca urmare a inundatiilor, a alunecarilor de teren si a fenomenelor meteorologice deosebite, a anuntat premierul Viorica…

- O bomba de aviatie de 50 kilograme a fost gasita, marti, pe un santier din Sectorul 2 al Capitalei, proiectilul fiind ridicat si dus la Unitatea Speciala de Interventie in Situatii de Urgenta (USISU) de la Ciolpani, pentru a fi distrus, anunta IGSU.Reprezentantii Inspectoratului General pentru…

- Atentionarea meteo cod galben de averse insemnate si instabilitate atmosferica, care vizeaza cea mai mare parte a tarii, a mobilizat salvatorii care sunt pregatiti sa intervina in sprijinul cetatenilor.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vrancea, convocat marti in sedinta extraordinara la sediul Prefecturii, a activat planul de masuri pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice si hidrologice prognozate in urmatoarea perioada pe teritoriul judetului, informeaza Inspectoratul…

- RAFUIELI SI PILDE…Cazul ciobanului din Banca, ramas fara 10 oi dupa ce o haita de caini maidanezi i-a atacat turma, a intrat in atentia autoritatilor judetene. Prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a sesizat Garda de Mediu cu privire la faptul ca mai multe capre moarte, provenite din ferma lui…