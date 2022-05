Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live este Elis Bakaj (34 de ani), fostul mijlocaș al lui Dinamo in sezonul 2011/2012. Urmarește emisiunea pe site, pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor.

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live este Vivi Rachita (51 de ani), fost fotbalist la Petrolul și Steaua, care va aborda mai multe subiecte in aceasta dimineața: lupta Petrolului pentru promovarea in Liga 1, lupta la titlu dintre CFR și…

- Dinamo și FCU Craiova se intalnesc in etapa #4 din play-out-ul Ligii 1, astazi, de la 20:30. Costin Ștucan și fostul jucator al ambelor echipe, Geo Mișu, vor prefața duelul din „Ștefan cel Mare”, la GSP Live, de la 20:00. Urmarește emisiunea pe site, pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube al…

- FC Argeș și FCSB se intalnesc in a doua etapa din play-off-ul Ligii 1, astazi, de la ora 19:00. Costin Ștucan și fostul mijlocaș aș roș-albaștilor, Stelian Stancu, prefațeaza partida la GSP Live, de la 18:30. Revenim atat la pauza, cat și la final, cu cele mai tari reacții. Urmarește emisiunea pe site,…

- Rapid și Dinamo se dueleaza in prima etapa din play-out, astazi, de la 20:30. Jurnaliștii GSP.RO Costin Ștucan și Alexandru Barbu vor derby-ul din aceasta seara, la GSP Live, de la 20:00. Reporterul GSP.RO Vlad Nedelea ne aduce toate informațiile de la Mioveni. Urmarește emisiunea pe site, pe pagina…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție speciala GSP Live, de data aceasta cu ocazia meciului dintre FCSB și Farul Constanța. Invitat in studioul GSP este fostul fundaș al „roș-albaștriilor” Stelian Stancu. Emisiunea revine la pauza, cu analiza primei reprize, și la final, cu concluzii și reacții…

- Rapid și Dinamo se intalnesc astazi, de la 20:30, pe Arena Naționala, meci contand pentru etapa #28 din Liga 1. Jurnalistul GSP.RO Alberto Boțoghina și fostul portar al Rapidului, Mircea Bornescu, vor prefața derby-ul din aceasta seara, de la 20:00, la GSP Live. Reporterul GSP.RO Vlad Nedelea ne va…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01, alaturi de fostul fundaș al celor de la Sportul Studențesc, Paul Cazan (70 de ani). Paul Cazan va aborda cele mai interesante subiecte ale saptamanii: lupta la titlu in Liga 1, cine prinde ultimele locuri de play-off, dar și ce șanse…