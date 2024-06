Prefață pentru meciurile finale din Grupa A la EURO 2024 Astazi, 23 iunie 2024, Grupa A de la EURO 2024 iși va definitiva echipele calificate pentru fazele eliminatorii. Meciurile din aceasta seara vor aduce fața in fața Elveția și Germania, respectiv Scoția și Ungaria. Aceste partide vor incepe la ora 22:00, ora Romaniei. Clasamentul actual al Grupei A Germania – 6 puncte (2 meciuri, 2 […] The post Prefața pentru meciurile finale din Grupa A la EURO 2024 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele meciuri din faza grupelor de la Euro 2024 incep duminica seara cu una dintre formațiile din grupa A deja calificata pentru optimi. Germania are doua victorii și nu mai poate fi eliminata, dar daca pierde cu Elveția termina pe locul al doilea. Tot astazi, de la ora 22:00, se joaca Scoția – Ungaria.…

- Germania, deja calificata, va incerca sa iși mențina seria de victorii in Grupa A atunci cand va infrunta duminica Elveția, in timp ce Scoția se va confrunta cu Ungaria, de la aceeași ora, 22.00, intr-un meci crucial pentru o eventuala calificare, posibil

- Miercuri, 19 iunie, la Campionatul European de fotbal EURO 2024, gazduit de Germania, intre 14 iunie – 14 iulie, au avut loc trei jocuri: Germania – Ungaria 2-0 (la Stuttgart, in grupa A), Scoția – Elveția 1-1 (la Koln, tot in grupa A) și Croația – Albania 2-2 (FOTO, la Hamburg, in grupa B). Albanezii…

- Programul meciurilor programate, miercuri, la Campionatul European de fotbal, unde incepe etapa a doua a fazei grupelor: Grupa B: Croatia – Albania, ora 16.00 Grupa A: Germania – Ungaria, ora 19.00 Scotia – Elvetia, ora 22.00. Source

- Runda a doua a Campionatului European de fotbal din Germania incepe miercuri cu Croația și Albania, intr-o intalnire cruciala din Grupa B. Apoi, gazdele din Germania vor incerca sa confirme victoria inaugurala, cautand revanșa impotriva Ungariei, iar Scoția iși linge ranile impotriva Elveției, potrivit…

- Scoția - Elveția, meci contand pentru etapa a 2-a din Grupa A a Campionatului European din 2024, va fi transmis liveTEXT de catre site-ul GSP.ro și la televizor de catre PRO TV. Scoția a avut un debut catastrofal la EURO 2024, in care a fost anihilata total de țara gazda, Germania, cu scorul de 5-1.…

- Turneul final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2024 a inceput, faza grupelor fiind in desfașurare pana pe 26 iunie. Romania e in grupa cu Belgia, Ucraina și Slovacia, primul meci al naționalei avand loc astazi, 17 iunie, de la ora 16:00, cu reprezentanta Ucrainei. Partida de astazi va fi transmisa…

- Incepe, astazi, Euro 2024, un turneu final la care, in sfarșit, dupa opt ani de așteptare e prezenta și naționala Romaniei. Partida de deschidere este Germania – Scoția și se va desfașura la Munchen, de la ora 22 (ora Romaniei). Un meci din grupa A, grupa din care mai fac parte Ungaria și Elveția, care…