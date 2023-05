PREDOIULE, VEZI CĂ ȘI ĂSTA FUGE ÎN BARI! ”Sper ca Poliția italiana sa il localizeze și aresteze cat mai repede cu putința sau ma rog, autoritațile din Italia, cat mai repede sa o faca pana sa ajunga dansul sa se predea acolo unde vrea sa se predea. Pentru ca este limpede tendința de comportament a celor care pleaca, ei incearca sa se predea […] The post PREDOIULE, VEZI CA ȘI ASTA FUGE IN BARI! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Baiatul in varsta de 13 ani, care a comis masacrul de la școala din Belgrad nu s-a interesat niciodata de colegii sai. Ii intreaba, insa, obsesiv in fiecare zi pe doctorii Clinicii de Neurologie și Psihiatrie, unde este internat, daca a devenit celebru pe rețelele sociale. „Se vorbește despre mine,…

Vineri seara, doua femei care se aflau la o petrecere pe marginea lacului Snagov au fost protagonistele unui incident care s-a sfarșit cu o tragedie. Ramona, una dintre cele doua care s-au aventurat pe lac cu un skyjet, a murit inecata. In așteptarea rezultatelor toxicologice de la IML, judiciariștii…

