- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, spune ca a ridicat, din nou, in cadrul Consiliului JAI, problema ca unii condamnati penal definitiv pentru fapte de coruptie in Romania gasesc „portite legale” in legislatia straina pentru a se sustrage executarii pedepsei in unele state membre ale UE.

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a transmis joi, 21 iulie, ca „respecta independența judecatorilor din toate statele membre UE”, dar ca nu ințelege de ce sentințele definitive din Romania „sunt respinse la executare in unele state membre pe diverse motive sau chiar sunt schimbate pe fondul lor”.Sorin…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj de Ziua Justitiei in care afirma ca discutiile cu vicepresedintele Comisiei Europene pentru valori si transparenta, Vera Jourova, care au vizat si progresele inregistrate de Romania in implementarea recomandarilor din cadrul Mecanismului de Cooperare…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit-o luni la Palatul Cotroceni, pe Vera Jourova, comisar al CE. Seful statului a reiterat obiectivul tarii noastre referitor la finalizarea, cat mai curand posibil, a Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), pe baza evolutiilor pozitive inregistrate…

- Ministerul Justitiei a transmis, marti, ca sunt „false” informatiile vehiculate spatiul public vizand o presupusa crestere a varstei de pensionare a magistratilor prevazuta in noile legi ale Justitiei. „Ministerul Justitiei precizeaza ca nu are in intentie nicio interventie legislativa in sensul stabilirii…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a modificat luni, 30 mai, printr-o Ordonanța de Urgența, Codul Penal, in acord cu decizia CCR, pentru a evita ca inculpații sa scape prin prescrierea faptelor. „O intarziere ar fi condus la un efect nedorit, chiar devastator asupra multor anchete”, a explicat ministrul…