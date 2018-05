Stiri pe aceeasi tema

- „Proiectul de modificare a Codurilor penale alcatuit de catre PSD-ALDE are drept pretext echilibrarea raporturilor dintre acuzare și aparare in cadrul procesului penal. Scopul real al acestui proiect este de fapt compromiterea dosarelor penale ale unor politicieni PSD-ALDE aflate pe rolul instanțelor.…

- Propunerile de modificare a Codurilor penale, de procedura penala si de procedura civila contin "texte otravite", unele dintre acestea fiind destinate "pentru anumite dosare penale ale unor politicieni", a declarat, miercuri, deputatul PNL Catalin Predoiu in cadrul dezbaterilor generale ale Comisiei…

- Deputatul USR, Ion Stelian, membru in Comisia privind modificarea legilor justitiei, acuza coalitia de guvernare ca intentioneaza, prin proiectele care schimba legislatia penala, sa creeze un paradis penal pentru infractorii din Romania.

- „S-au depus ieri de catre grupurile parlamentare PSD-ALDE trei inițiative care vizeaza modificarile și punerile in concordanța a Codului penal, Codului de procedura penala și Codului de provedura civila cu deciziile Curții, cu Directivele europene și cu deciziile CEDO. Nu facem decat sa normalizam o…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. ,,Induiosatoare, daca…

- "As vrea sa vorbesc putin de manipulare. S-a spus ca se ia independenta Justitiei. Este o mare minciuna. In primul rand ca toate aceste legi imping mai multa responsabilitate la CSM. O sa vedeti, daca va uitati in proiectul de modificare a Legii 317/2004, care e CSM-ul, veti vedea ca CSM-ul este…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. "Induiosatoare, daca…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. "Induiosatoare,…