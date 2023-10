Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat duminica, 8 octombrie, la Digi24, ca deficitul de personal in structurile MAI este de aproximativ 20 la suta, iar cadrele provenite din sursa externa nu sunt pregatite pentru aceasta meserie.„In ultimii ani s-a produs o penurie de personal in randurile…

- Politistii brasoveni au demarat verificari dupa ce parintii unor elevi de clasa pregatitoare de la o scoala din municipiul Brasov au anuntat ca nu ii vor duce pe copii la scoala pana cand conducerea unitatii nu va lua masuri privind bullying-ul la care sunt supusi de catre un coleg de clasa. Situatia…

- Politistii vor fi testati pentru consumul de droguri, atat la admitere, cat si anual, in perioada carierei, conform declaratiei lui Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI. „Instituim obligativitatea testului antidrog in cadrul examenului medical pentru admiterea MAI, precum și anual, in timpul carierei.…

- Mai multe federatii sindicale afiliate la Blocul National Sindical protesteaza, joi, in fata Ministerului Finantelor, fata de masurile anuntate de Guvern, sindicalistii anuntand ca asteapta cel putin 1.500 de persoane. Un alt protest, al membrilor Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- Polițiștii de la penitenciarele au declanșat proteste, miercuri dimineața, refuzand sa intre in tura pentru ca au depașit plafonul de ore de munca. „Refuzul personalului de a efectua munca suplimentara va demonstra ca Poliția Penitenciara se menține funcționala doar pentru ca salariații accepta sa presteze…

- Pe data de 2 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au depistat mai multe infractiuni in orasele din judet. Pe data de 2 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au depistat mai multe infractiuni in orasele din judet,…

- Sindicaliștii din MAI avertizeaza ca decizia Curții Constituționale referitoare la legea pensiilor de serviciu ii va favoriza pe magistrați, sacrificandu-i pe polițiști și militari. Peste 5.000 de polițiști sunt deja pregatiți sa se pensioneze, aducand sistemul in colaps, susține conducerea Sindicatului…

- Guvernul britanic a fost aspru criticat de Comisia parlamentara pentru Afaceri Externe (FAC), din cauza presupusei subestimari a dezvoltarii periculoase a Grupului paramilitar rus Wagner, informeaza postul BBC News. Intr-un raport critic, Comisia parlamentara pentru Afaceri Externe acuza Guvernul de…