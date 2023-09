Predoiu, replică dură către Ciolacu în scandalul drogurilor: ”Nu abandonez o luptă. Uneori, le mai și câștig” Ministrul de Interne i-a raspuns lui Ciolacu, intr-un interviu acordat pentru DCNews, ca nu abandoneaza o lupta, ba, uneori, le mai și caștiga, cu referire la mențiunea premierului care a declarat ca nu este ”de acord cu ideea ca statul a pierdut batalia cu drogurile la categoria adulti”. ”A plecat de la o declarație trunchiata […] The post Predoiu, replica dura catre Ciolacu in scandalul drogurilor: ”Nu abandonez o lupta. Uneori, le mai și caștig” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu a declarat razboi drogurilor și le-a cerut polițiștilor sa ia toate masurile pentru a combate acest fenomen, potrivit DCNews. In ultima luna, se poate vedea o schimbare in abordarea cu care oamenii legii trateaza acest flagel. ”Poliția Rutiera a inceput…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, duminica, faptul ca toate procedurile au fost respectate dupa exploziile produse la o statie GPL de la Crevedia si ca parerea sa este ca s-a evitat un dezastru urias. Politia si Parchetul fac acum verificari, a mentionat ministrul. Și premierul Marcel…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis joi, in debutul Ședinței de Guvern, ca ministrul Afacerilor Interne are libertatea sa faca orice demitere este necesara la varful Poliției Romane. ”Nu vorbim doar de simple greșeli personale, ci de lucruri grave care arata ca sistemul nu a funcționat. Prin modul cum…

- Fostul prim-ministru PSD Mihai Tudose a declarat, miercuri, referitor la reformele pe care vrea sa le faca actuala coaliție de guvernare, ca partenerii de la PNL „se lupta cu propriul lor PNRR, pe care ni l-au prezentat acum trei ani ca fiind cel mai bun proiect, ca fiind cel mai bun PNRR care exista…

- Mai mulți turiști din Eforie Nord s-au luat la bataie cu salvamarii, marți, nemulțumiți ca nu sunt lasați sa intre in mare. A fost arborat steagul roșu din cauza vantului puternic și a valurilor uriașe. Scandalul a inceput dupa ce un turist a aruncat cu o piatra intr-un salvamar aflat pe skijet și apoi…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a confirmat poziția Austriei impotriva intrarii Bulgariei și Romaniei in Schengen. Karner a anunțat ca in prima jumatate a acestui an, 5.900 de straini au fost scoși de buna voie și forțat din țara – cu 20% mai mult decat in aceeași perioada a anului trecut.…

- ​Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a trimis vineri Corpul de control pentru a verifica activitatea Inspecției Muncii și a inspectoratelor teritoriale de munca, dupa ce controalele in azile au descoperit 127 de angajați la negru. Șeful Inspecției Muncii, Dantes Bratu, a carui demisie a fost ceruta…

- Patru azile din București, din sectorul 1,4 și 6, au fost inchise in urma controalelor demarate luni, de echipe mixte de inspectori de la toate instituțiile cu atribuții. Conform unui raport preliminar, este vorba despre nereguli majore legate de igiena și ingrijirea batranilor din aceste centre. Unul…