Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat luni ca proiectul privind desfiintarea Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din Justitie este in stadiul de finalizare. "Proiectul este in stadiul de finalizare, mai avem cateva nuante de discutat. As fi preferat sa pot discuta si cu conducerile Parchetelor proaspat numite, dar timpul nu ne permite acest lucru, mai dureaza procedura de numire prin procedura de avizare a CSM - sectia de procurori, apoi la Presedintie. Probabil ca o sa facem acest lucru, respectiv punerea in dezbatere publica inainte de a se face aceste numiri eventual…