Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat ca legile Justitiei nu reprezinta doar un obiectiv MCV sau PNRR, ci ele reprezinta un posibil punct de start in modernizarea din mers a Justitiei, a consolidarii independentei sale. Predoiu a declarat, vineri, in cadrul unei interventii in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru sustinerea proiectelor legilor Justitiei, ca acestea au parcurs un drum lung si anevoios. “Proiectele au fost puse in dezbatere publica in 2020, dezbatute public pana in aprilie 2021, trimise de MJ la CSM si apoi retrase in 2021, ramase cumva apoi…