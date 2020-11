Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) a propus ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, emiterea ordinului de incetare a exercitarii atributiilor de serviciu pentru directorul Penitenciarului Giurgiu, Marius-Lucian Fulga, in urma analizei dispuse la aceasta unitate, dupa ce un…

- „Am fost in contact cu Curțile de Apel pe aceasta tema a pandemiei. Discut permanent cu președinta CSM pe aceasta tema. Deocamdata din instanței avem 546 de persoane infectate din instanțe. 3 cazuri sunt in ATI. sunt inregistrate la nivel național trei decese ale unor persoane care au fost…

- Alti 21 de detinuti de la Penitenciarul Timisoara au fost confirmati pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis, miercuri, AGERPRES. Acestia nu prezinta simptome asociate COVID-19 sau modificari ale starii de sanatate,…

- Alti 21 de detinuti de la Penitenciarul Timisoara au fost confirmati pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis, miercuri, AGERPRES. Acestia nu prezinta simptome asociate COVID-19 sau modificari ale starii de sanatate,…

- Transferul persoanelor private de libertate intre locuri de detinere a fost suspendat, la fel si munca detinutilor la puncte de lucru exterioare, in urma unor decizii luate de Administratia Nationala a Penitenciarelor, in contextul cresterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

- Un numar de 23 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 s-a inregistrat in randul personalului sistemului administratiei penitenciare in ultima saptamana, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), transmis, vineri, AGERPRES. "In intervalul 02-09.10.2020, au fost inregistrate…

- K. Iohannis, intalnire de lucru cu premierul Orban și ministrul Justiției Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis are programata astazi, de la ora 13:00, o întâlnire cu ministrul justitiei, Catalin Predoiu si cu premierul Ludovic Orban, transmite Administratia Prezidentiala.…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, o intalnire de lucru cu prim-ministrul Ludovic Orban și ministrul Justiției, Catalin Predoiu, la ora 13.00, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidenț...