Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, s-a intalnit cu ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, cei doi oficiali abordand teme care tin de cooperarea judiciara internationala si de statutul cetatenilor romani rezidenti in Regat si al celor britanici rezidenti in tara noastra dupa Brexit.



Totodata, Predoiu s-a aratat interesat de transferul de expertiza britanica in ceea ce priveste Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).



Intalnirea a avut loc luni, la solicitarea ambasadorului, si a durat aproximativ o ora, precizeaza MJ intr-un…