- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a informat, joi, ca, in urma controalelor din ultimele trei zile, au fost intocmite noua dosare penale, iar pentru 13 centre rezidentiale destinate persoanelor minore, varstnice sau cu dizabilitati s-a decis incetarea activitatii. „In ultimele trei zile s-au facut…

- Șeful IPJ Ilfov, Perșinaru Cristian, și adjunctul sau, Frunzeanu Ștefan, și-au dat demisia in urma scandalului azilelor groazei. Șeful IPJ Ilfov era anchetat, alaturi de adjuncții sai, in cazul caminelor groazei. Demisia a venit in urma anchetei demarate de Corpul de Control al IGPR la Inspectoratul…

- Informare activitate comisii mixte – 11 iulie 2023 Comisiile mixte organizate prin ordin al prefectului au verificat ieri zece centre rezidențiale pentru persoane varstnice, copii și persoane cu dizabilitați. In urma controalelor au fost aplicate doua sancțiuni contravenționale in valoare de 18.000…

