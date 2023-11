Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Despescu: In municipiul Constanta avem patru patrule de ordine publica pe un interval de opt ore. Vedem viitorul cu cel putin optSecretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu a afirmat ca in municipiul Constanta exista patru patrule de ordine publica pe un interval de…

- Adolescentul de 15 ani care a taiat anvelopele a peste 20 de masini parcate intr-o zona din municipiul Constanta a fost retinut pentru 24 de ore, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean, potrivit News.ro.

- Constantin Gluga, șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, și-a prezentat demisia in cursul zilei de ieri, ca urmare a dezvaluirii șocante a primelor concluzii din raportul realizat de Corpul de Control privind accidentul tragic de la 2 Mai. Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat, luni, ca va propune o serie de modificari legislative, printre care si confiscarea mijloacelor de transport in care sunt depistate droguri sau conducatorul auto a fost confirmat pozitiv. De asemenea, acesta spune ca vrea instituirea obligativitatii…

- Anunț de ultima ora! Șeful IPJ Constanța, chestorul Constantin Gluga, a demisionat in cursul zilei de azi. Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a facut declarații importante in cadrul unei conferințe de presa. Iata care au fost primele concluzii din raportul corpului de control privind accidentul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat, luni, cu ocazia prezentarii raportului privind tragedia din apropierea localitatii 2 Mai, ca acesta reprezinta "baza politico-administrativa" pentru o schimbare cuprinzatoare la nivelul intregii P

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat luni ca in aceasta saptamana vor fi prezentate concluziile de catre șeful DSU cu privire la exploziile de la Crevedia, cazul fiind in analiza la acest moment.„Ma voi referi in aceasta declarație exclusiv la cazul Vama Veche. Cazul Crevedia…

- In cei doi 20 de ani de experienta nu a intalnit la cineva o asemenea combinatie, de trei droguri stimulante ale sistemului nervos central, a spus luni Catalin Tone, specialist antidrog, despre tanarul de 19 ani care a intrat cu masina intr-un grup de pietoni la 2 Mai, iar doi dintre ei au murit, informeaza…