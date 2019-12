Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, luni, ca este "foarte important" ca procurorii din functii de conducere sa fie numiti pe post, pentru a incepe o reforma in Ministerul Public.



Intrebat de jurnalisti la intrarea in Ministerul Justitiei cat de important este sa sa inscrie procurorii in procedura de numite la sefia Parchetului Genera, DNA si DIICOT, Predoiu a raspuns: "Este foarte important, stabilitatea sistemului este importanta, este important sa avem procurori-sefi, prim adjuncti, adjuncti, sefi de sectie, adjuncti de sefi de sectie numiti conform procedurii legale,…