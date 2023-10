Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a subliniat marți ca traficul de droguri este un fenomen in creștere in intreaga Europa. In Romania, autoritațile au pus in aplicare planuri de combatere a acestui fenomen, desfașurand sute de acțiuni zilnic și efectuand capturi semnificative. Poliția acționeaza…

- La data de 26.09.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Buzau impreuna cu polițiști din cadrul S.C.C.O. Buzau efectueaza 26 percheziții domiciliare, pe raza județelor Buzau, Vrancea, Braila și Teleorman, intr-o cauza privind…

- Romania se confrunta in ultimii ani cu un fenomen in creștere in ceea ce privește dependența de droguri. Pe piata au aparut zeci de tipuri noi de etnobotanice și stupefiante de mare risc care creeaza dependența și pun viața in pericol.

- Emma Coronel, sotia narcotraficantului mexican Joaquin "El Chapo" Guzman, incarcerat, a fost eliberata din inchisoare in urma cu puțin timp. In anul 2021, ea a fost condamnata la trei ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut ca s-a ocupat cu traficul de droguri.

- Prețul gazelor in Europa la deschiderea ședinței bursiere de vineri a urcat cu 8,4% pe fondul veștilor despre inceperea vineri a grevelor la uzinele Chevron LNG din Australia. Acest lucru este evidențiat de datele bursei londoneze ICE. Costul contractelor futures pentru luna octombrie la hub-ul TTF…

- „Gheboasa se ocupa cu traficul de droguri „inca de cand era in Targoviște, cu implicații serioase in sferele traficanților din București și cu posibile conexiuni catre filiere care vindeau droguri catre copii. Deși un aprig luptator impotriva fenomenului, se pare ca era mai degraba un veritabil traficant”,…

- “Traficul prin Dardanele a fost suspendat pentru ambele directii marti, la ora 18:45 (ora Romaniei), din cauza interventiei avioanelor in incendiul de padure din regiune, pentru a lua apa din mare in conditii de siguranta”, a declarat agentia maritima Tribeca. Stramtoarea Dardanele, un pasaj ingust…