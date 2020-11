Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, marti dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa, stadiul in care se afla dosarele deschise ca urmare a formularii de catre autoritatile romane a unor cereri de punere in aplicare a unor mandate europene de arestare emise pe numele unor persoane condamnate…

- Romania a formulat 109 cereri catre instanțe din diferite state, privind extradarea unor persoane cautate de justiția romana, a anunțat marți ministrul Justiției, care a prezentat situatia la zi in cazurile Mario Gino Iorgulescu, Gabriel Popoviciu, Alexander Adamescu, Dragos Savulescu, Alina Bica.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat ca, potrivit datelor pe care le-a primit de la reprezentantii Curtilor de Apel din Romania, 546 de angajati ai instantelor au fost infectati cu virusul SARS-CoV-2, iar cinci dintre acestia sunt cazuri de Terapie Intensiva.

- Ministrul Justitiei Catalin Predoiu a comunicat informatii cu privire la stadiul la zi al proceselor de extradare in cazurile fugarilor romani. Puiu Popoviciu se va judeca in Marea Britanie in data de 15 martie 2021, Alexander Adamescu tergiverseaza procesul, Dragos Savulescu a scapat de puscarie in…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, susține ca problema combaterii corupției in Romania inca nu este rezolvata, dar pe langa aceasta lupta autoritațile din domeniu trebuie sa se concentreze și pe traficul de persoane. Mesajul a fost transmis de ziua europeana a justiției sociale, sarbatorita pe…

- Sedinta Plenului CSM este programata la ora 10.00, informeaza News.ro. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte, intre care Proiectul de Lege privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, vineri, ca Romania a gasit solutii pentru a suplimenta numarul procurorilor delegati la Parchetul European. "Plecand de la faptul ca se preconizeaza modificari legislative care sa largeasca baza de recrutare a procurorilor in unitatile specializate,…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat ca, incepand din aceasta saptamana , MJ va lansa in dezbatere publica, in etape, mai multe proiecte de lege, printre care se numara si cel referitor la legile Justitiei, potrivit Agerpres. „In linii mari, e vorba de proiecte care vizeaza reguli speciale…