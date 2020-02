Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, se declara de acord cu imbunatatirea proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), aflat in dezbatere publica, adaugand ca prevederile propuse nu creeaza o ''superimunitate'' magistratilor, asa cum s-a sustinut in spatiul public, ci este vorba despre o "asigurare pentru impartialitate".



"Celor care imi transmit civilizat ca, in general, proiectul nu e bun, dintr-o cauza sau alta, le raspund: ceva imperfect e mai mult decat nimic si sunt de acord sa il facem mai bun! CSM,…