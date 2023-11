Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al IPJ Constanta: Imi asum responsabilitatea ca, in echipa, sa implementam proiectul-pilot de reorganizareNoul sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, Dumitru Biltag, a declarat, joi, ca si-a construit cariera cu profesionalism si ca a venit in acest judet pentru ca a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a anuntat ca, in prezent, in Constanta opereaza opt sefi de Politie, inclusiv seful Inspectoratului de Politie Judetean, si a mentionat ca, in urma reorganizarii, vor fi trei sefi mari de politie.

- La data de 31 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier, birourilor si formatiunilor rutiere au desfasurat o actiune pentru verificarea legalitatii trasporturilor de persoane si marfuri, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Constanta.Au fost aplicate 73 de…

- Constantin Gluga, șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, și-a prezentat demisia in cursul zilei de ieri, ca urmare a dezvaluirii șocante a primelor concluzii din raportul realizat de Corpul de Control privind accidentul tragic de la 2 Mai. Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, va sustine astazi, 28 august 2023, o declaratie de presa in care va prezenta concluziile Corpului de Control al Ministrului referitoare la situatia provocata de tragicul accident produs in data de 19 august in judetul Constanta.Evenimentul va incepe la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat ca ministerul pe care il conduce a “pierdut” in ultimii ani 35.000 de cadre, potrivit Agerpres. Afirmatia a fost facuta in cadrul conferintei de presa dupa accidentul rutier petrecut in localitatea 2 mai in care doi tineri au murit si alti trei…

Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a facut astazi o vizita fulger la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad. Acesta a fost insoțit de secretarul...