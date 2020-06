Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Thiago Alcantara, care s-a confruntat cu o accidentare la aductori, a revenit la antrenamente si ar putea evolua in meciul cu Bayer Leverkusen, din campionatul Germaniei, anunța news.ro.Jucatorul de 29 de ani a lipsit la ultimele trei meciuri. Citește și: Tudorel Toader ii…

- Institutul National al Patrimoniului extinde termenul de depunere a cererilor de finantare prin Timbrul Monumentelor Istorice - 1 iulie, ora 20.00, precum si termenul pana la care poate fi finalizat un proiect castigator - 30 noiembrie, in cadrul prezentului apel, anunța news.ro.Institutul…

- Premierul bulgar Boiko Borissov a declarat ca spera ca Balkan Stream, conducta de gaz natural prelungire a conductei rusești TurkStream, sa fie gata pana la sfarșitul anului, in ciuda intarzierilor de construcție cauzate de coronavirus, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Bulgaria construiește…

- Fostul premier Viorica Dancila confirma, in exclusivitate pentru Adevarul, dezvaluirile facute de Tudorel Toader in legatura cu presiunile exercitate de Liviu Dragnea pentru a scapa de puscarie. Viorica Dancila spune ca intalnirea pe tema amnistiei si gratierii a avut loc la sediul PSD din Baneasa,…

- Fostul premier Viorica Dancila confirma, in exclusivitate pentru Adevarul, dezvaluirile facute de Tudorel Toader in legatura cu presiunile exercitate de Liviu Dragnea pentru a scapa de puscarie. Viorica Dancila spune ca intalnirea pe tema amnistiei si gratierii a avut loc la sediul PSD din Baneasa,…

- Fostul premier Viroica Dancila confirma, in exclusivitate pentru Adevarul, dezvaluirile facute de Tudorel Toader in legatura cu presiunile exercitate de Liviu Dragnea pentru a scapa de puscarie. Viorica Dancila spune ca intalnirea pe tema amnistiei si gratierii a avut loc la sediul PSD din Baneasa,…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei, dezvaluie in premiera cum Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Viorica Dancila au facut presiuni uriase asupra sa pentru a emite o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Penal, in sensul reducerii termenului de prescriptie a raspunderii penale.…

- Potrivit rezultatelor acestui sondaj, citat de Agerpres, 43% dintre romani au incredere multa sau foarte multa in presedinte, in timp ce 56% au spus ca au incredere putina sau deloc. In ce priveste personalitatile care beneficiaza de foarte multa incredere, clasamentul este urmatorul: Klaus Iohannis…