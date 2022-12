Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a vorbit despre Revoluția din Decembrie 1989.Fiind cel care care a instrumentat Dosarul Revoluției, generalul... Citește AICI ce DEZVALUIRE a facut generalul magistrat care a instrumentat Dosarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dat castig de cauza Consiliului Judetean (CJ) Covasna in procesul intentat de Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, care a solicitat anularea steagului judetului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul senator PSD Niculae Badalau se afla, joi dimineata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie unde se va lua in discutie contestatia depusa de catre politicianul social-democrat la decizia privind arestarea sa preventiva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, in principiu, cererile de recurs in casatie formulate de condamnatii in dosarul Colectiv, printre care si fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone, urmand ca acestea sa fie judecate pe data de 22 februarie 2023. Instanta a respins cererile…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis ca starea de alerta din Romania a fost prelungita ilegal și ca posibilitatea accesului la diverse manifestații publice pe baza certificatului verde era și ea ilegala. Decizia e definitiva și vine ca urmare a contestarii unei decizii similare emise in prima…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand reacționeaza dupa ce ANI a acuzat-o de conflict de interese administrativ si incompatibilitate si anunta ca a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La sediul Ministerului Justiției, a avut loc astazi, ora 10.00, o ședința a Consiliului de Management Strategic (”COMS”), la care au participat Președintele și Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (”CSM”), Președinta Inaltei Curți de Casație și Justiție (”ICCJ”), Procurorul General…

- Instanta suprema a Romaniei, Inalta Curte de Casatie si Justitiei, a desfiintat ca nelegal si abuziv actul Ministerului Tineretului si Sportului din 2017, prin care aceasta institutie publica a decis sistarea finantarii Federatiei Romane de Tenis, se arata intr-un comunicat al FRT. Fii la curent…