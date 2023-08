Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat luni la prezentarea raportului Corpului de control privind accidentul de la 2 Mai, ca declaratia de astazi vizeaza doar concluziile Corpului de control, ci va constitui baza politico-administrativa, la nivelul MAI, pentru o actiune de schimbare progresiva…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a anunțat luni, intr-o declarație de presa la sediul ministerului, ca șeful Poliției Constanța și-a dat demisia din funcție in urma evenimentelor care au condus la accidentul din 2 Mai, atunci cand tanarul aflat drogat la volan și care a omorat doi tineri si…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu (PNL), prezinta la ora transmiterii acestei știri, la sediul ministerului, concluziile Corpului de Control privind accidentul de la 2 Mai, in care doi tineri au murit loviti de o mașina condusa de șofer drogat:- La data de 18 august 2023, ora 21.40, faptuitorul…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a anuntat, miercuri, ca ministrul de Interne, Catalin Predoiu, va prezenta public vineri raportul Corpului de control cu privire la accidentul rutier din localitatea 2 Mai.Este evident ca exista carente si deficiente in functionarea acestui sistem al Politiei…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a dispus ancheta fulger in MAI, dupa ce un polițist s-a plans ca e terorizat de șef, in beneficiul unui om... The post Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a dispus ancheta fulger in MAI, dupa materialul Recorde appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a informat, joi, ca, in urma controalelor din ultimele trei zile, au fost intocmite noua dosare penale, iar pentru 13 centre rezidentiale destinate persoanelor minore, varstnice sau cu dizabilitati s-a decis incetarea activitatii. „In ultimele trei zile s-au facut…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca au fost controlate 1.037 de centre rezidentiale pentru persoane varstnice, minori si persoane cu dizabilitati si ca s-a descoperit ca 24 funcționau ilegal, fara autorizație. Totodata, au fost date 3.640 de sanctiuni contraventionale,…

- Cu ocazia "Zilei Independenteildquo;, sarbatorita astazi, pe 4 iulie, Guvernul Romaniei transmite "un calduros mesaj de respect si prietenie poporului american si Guvernului Statelor Unite ale Americii, tara care a promovat in lume, inca de la fondarea sa, idealuri de libertate, democratie, pace si…