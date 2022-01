Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, anunța desființarea SIIJ. Acesta spune ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție va fi desființata la finele lunii martie și ca in locul ei nu va fi constituita o structura similara. Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, s-a intalnit la…

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat in ședința de miercuri, 22 decembrie, cererea de pensionare a judecatoarea Mariana Ghena, membra a Consiliului. Președintele Klaus Iohannis urmeaza sa semneze decretul de eliberare din funcție, astfel incat Mariana Ghena…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a transmis, marți, legat de decizia CSM de excludere din magistratura a judecatorului Cristi Danilet, ca va comenta despre aceasta situație doar dupa o hotarare definitiva a instanței, el precizand totuși ca CSM a riscat cu aceasta masura, daca nu o aplica de acum…

- Catalin Predoiu a declarat luni ca Ministerul Justiției, va propune Guvernului sesizarea Parlamentului cu proiectul legii pentru desființarea SIIJ si modificarea legilor Justitiei pe parcursul sesiunii parlamentare care va incepe la 1 februarie 2022. Acest lucru a fost declarat la reuniunea cu reprezentantii…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, luni, in cadrul unei intalniri online cu reprezentantii Comisiei Europene, ca va propune Guvernului sesizarea Parlamentului cu proiectul legii de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si cu modificarea legilor Justitiei…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, s-a intalnit la Bruxelles cu intalniri cu Vera Jourova, vicepreședinta Comisiei Europene, și cu Didier Reynders, comisarul pentru Justiției. Discuțiile au vizat cooperarea dintre MJ și Comisia Europeana in cadrul MCV, dar și problematica JAI.

- Catalin Predoiu, ministrul Justitiei, a avut, vineri, la Bruxelles, intalniri cu Vera Jourova, vicepresedintele Comisiei Europene, si cu Didier Reynders, comisarul pentru Justitie, discutiile concentrandu-se pe cooperarea dintre Ministerul Justitiei din Romania si Comisia Europeana in cadrul MCV, dar…

- Primaria Sectorului 1 a fost notificata de catre Romprest, ca va reveni la programe diminuate, adica in acesta iarna curațarea zapezii se va face doar in stații de transport in comun, pe trotuare școli și treceri de pietoni. Și asta din cauza datoriilor acumulate. Pentru ca in bugetul Primariei de sector…