- Ministerul Justitiei va promova desfiintarea Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), printre motive aflandu-se si optiunile magistratilor consultati si criticile formulate in rapoartele de tara, a anuntat ministrul Catalin Predoiu, la reuniunea de la Constanta prilejuita…

- Ministerul Justiției anunța, oficial, ca a declanșat procedura de selecție a procurorilor pentru funcțiile de șef al DNA, DIICOT și al Parchetului General, care se deruleaza in perioada 2 decembrie 2019- 22 ianuarie 2020. Procurorii pot depune cereri de inscriere, pana la data de 23 decembrie, ora…

- 'Interpretarea a fost asa cum si-a dorit-o fiecare. Eu am spus, am vorbit despre Sectia speciala, pentru ca, dupa cum stiti, in spatiul public au aparut anumite afirmatii sau unele dintre ele au fost legate de Ministerul Justitiei. Le-am spus ca noi nu vom lua nicio hotarare, nu vom da nicio ordonanta…