Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti ca in Romania a fost dublat numarul de aparate folosite de politistii rutieri pentru depistarea consumului de droguri de catre conducatorii auto, fata de aceeasi perioada a anului trecut.Am dublat numarul de aparate. In Constanta, de exemplu,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti ca in Romania a fost dublat numarul de aparate folosite de politistii rutieri pentru depistarea consumului de droguri de catre conducatorii auto, fata de aceeasi perioada a anului trecut."Am dublat numarul de aparate. In Constanta, de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti ca in Romania a fost dublat numarul de aparate folosite de politistii rutieri pentru depistarea consumului de droguri de catre conducatorii auto, fata de aceeasi perioada a anului trecut. „Am dublat numarul de aparate. In Constanta, de…

- Predoiu a precizat ca astfel de acțiuni in forța se incadreaza in politica de „toleranta zero la coruptie si de curatenie generala in toate structurile”. „Sigur ca, mai departe, colegii de la Directia Generala Anticoruptie din Ministerul Afacerilor Interne au cooperat si au lucrat cu DGPI, cu institutiile…

- Predoiu a precizat ca astfel de acțiuni in forța se incadreaza in politica de „toleranta zero la coruptie si de curatenie generala in toate structurile”. „Sigur ca, mai departe, colegii de la Directia Generala Anticoruptie din Ministerul Afacerilor Interne au cooperat si au lucrat cu DGPI, cu institutiile…

- Predoiu a precizat ca astfel de acțiuni in forța se incadreaza in politica de „toleranta zero la coruptie si de curatenie generala in toate structurile”. „Sigur ca, mai departe, colegii de la Directia Generala Anticoruptie din Ministerul Afacerilor Interne au cooperat si au lucrat cu DGPI, cu institutiile…

- "Nu suntem multumiti, asteptam Bulgaria si Romania in Schengen si terestru", a spus comisarul european pentru Afaceri Interne Ylva Johansson, la sfarsitul intalnirii pe care avut-o joi la Sofia cu ministrul bulgar de Interne, Kalin Stoianov, si omologul sau roman, Catalin Predoiu. Ea a mentionat ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a participat, marți, la o intalnire bilaterala cu ministrul Federal de Interne al Germaniei, Nancy Faeser, cu care a discutat inclusiv despre sprijinul acordat țarii noastre pentru aderarea și cu frontierele terestre la spațiul Schengen.