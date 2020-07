Stiri pe aceeasi tema

- "Am creat pe parcursul lunilor precedente un front institutional impotriva crimei organizate. Incepe sa dea rezultate. Incep sa cada clanuri de interlopi. Se va continua pana la capat. In materie de justitie, trebuie sa ai rabdare, pana cand proceduri si operatiuni sunt duse pana la capat. E valabil…

- Ambasadorul american la București, Adrian Zuckerman i-a laudat miercuri pe ministrul Catalin Predoiu si pe procurorul general Gabriela Scutea pentru foarte stransa cooperare dintre agentiile romanesti si cele americane de aplicare a legii, informeaza un comunicat al Ambasadei SUA.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, joi, ca in opinia sa Romania va ajunge la un moment dat o tara fara interlopi si trafic de persoane, prin cooperarea institutiilor interne si internationale cu atributii in acest domeniu. „In cativa ani in Romania nu trebuie sa mai vorbim de copii care…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, le-a cerut, luni, procurorului general, Gabriela Scutea, si procurorului-sef DIICOT, Giorgiana Hosu, sa continue sa "impulsioneze" procurorii in anchetarea si inculparea fenomenului de trafic de persoane si crima...