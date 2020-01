Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a sustinut la reuniunea informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne organizata la Zagreb ideea unui mecanism de evaluare a justitiei si a statului de drept pentru toate tarile membre.



"Desi a fost un Consiliu JAI informal, am discutat teme substantiale. In interventia din Consiliu, am evocat ideea unui mecanism de evaluare a justitiei si a statului de drept pentru toate tarile membre, fara a exista paralelisme in acest demers. Este nevoie, desigur, de un singur standard pentru toata lumea. Am aratat ca sustinerea pentru operationalizarea…