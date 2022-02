Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, spune ca legile justitiei vor fi trimise catre Parlament in cel mult o luna si jumatate. El precizeaza ca la inceputul anului trecut legile erau „pe masa” si ar fi trebuit doar trimise in Parlament, pentru dezbatere, transmite News.ro. „Eu am fost optimist cand am spus ca la 1 februarie 2021 viitoarea coalitie va incepe sa dezbata legile Justitiei. Nici n-au ajuns in Parlament, desi eu le-am lasat pe masa, facute. Nu sunt legile nici acum in Parlament. O sa le dam noi drumul intr-o luna maxim, o luna jumatate”, a afirmat Catalin Predoiu duminica seara, la…