- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev și-a anunțat dorințele pentru anul 2023 sub forma unor „previziuni” de-a dreptul absurde, printre care prabușirea SUA și un razboi intre Franța și Al Patrulea Reich.

- Rusia a lansat „operațiunea militara speciala” din Ucraina deoarece ingrijorarile ei in legatura cu acordurile de pace incheiate intre Kiev și separatiștii din Donbas au fost ignorate, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile ruse de presa, potrivit…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia va trebui probabil sa ajunga la acorduri privind Ucraina in viitor, dar țara s-a simțit tradata de eșecul acordurilor de la Minsk. „Se pare ca nimeni nu vrea sa indeplineasca toate aceste acorduri de la Minsk”, a declarat președintele rus. Putin a…

- Vladimir Putin a spus, vineri, fara a elabora, ca Rusia probabil va trebui intr-o zi sa ajunga la un acord in privința Ucrainei, in vreme ce acuza Franța și Germania de tradarea increderii privind eforturile trecute de a aduce pacea in estul Ucrainei, transmite Reuters.

- Fostul presedinte rus si aliat pe termen lung al lui Vladimir Putin, Dmitri Medvedev, a declarat ca explozia de pe teritoriul polonez arata ca Occidentul se apropie de un nou razboi mondial. „Incidentul cu presupusa „lovitura cu racheta” ucraineana asupra unei ferme poloneze dovedeste un singur lucru:…

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, unul dintre principalii colaboratori ai lui Vladimir Putin, a ironizat pe rețelele de socializare demisia premierului britanic Liz Truss, insa a primit și o replica usturatoare de la Elon Musk. „Pa, pa, Liz Truss, felicitari salatei”, a scris pe Twitter…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Occidentului sa gaseasca noi modalitați de a aplica presiune politica asupra Rusiei și de a sprijini Ucraina, in cadrul unui discurs susținut prin videoconferința in reuniunea G7 de marți, relateaza BBC . Blocul – care este format din Canada, Franța,…

- Ministrul sanatatii din Germania, Karl Lauterbach, s-a abatut de la linia guvernului condus de cancelarul Olaf Scholz si a apreciat ca tara sa „este in razboi" cu presedintele rus Vladimir Putin, respingand cu aceste cuvinte o propunere privind acordarea de garantii Rusiei potrivit carora Ucraina…