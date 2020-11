Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari cod galben de ceața pentru 14 județe din țara, sambata seara. Potrivit ANM, in județele Olt și Valcea, codul galben de ceața este valabil pana la ora 23.00, potrivit mediafax.ro. Citește și: E oficial! Președintele a semnat:…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata dimineata mai multe atentionari cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in 20 de judete, inclusiv municipiul Bucuresti. Pana la ora 10:00 este cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa in municipiul Bucuresti si in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata dimineata mai multe atentionari Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in 20 de judete, inclusiv municipiul Bucuresti, potrivit Agerpres. Citește și: Medic: ‘Daca nu credeți ca exista COVID19 mergeți voluntari…

- Meteorologii au emis sambata dimineața mai multe avertizari Cod galben de ceața valabile in București și in 18 județe din țara. Potrivit ANM, pana la ora 8.00 sunt sub avertizare Capitala, județele Constanța, Tulcea, Braila, Ialomita, Arges, Buzau, Prahova, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman…

- Meteorologii au emis marți dimineata avertizari Cod galben de ceata pentru București și 30 de judete. Conform ANM, se afla sub cod de ceata pana la ora 9:00 Capitala și județele Satu Mare și Cluj, relataza Mediafax.Pana la ora 8:00 sunt sub avertizare județele Gorj, Olt, Dolj, Botosani, Suceava,…

- In Argeș, incidența este de 0,34 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori, conform calculelor facute de g raphs.ro , care folosește informațiile referitoare la numarul populației furnizate de Institutul Național de Statistica, actualizat la 1 ianuarie 2020. Incidenta de 1.5 cazuri la mia de locuitori…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a facut noi precizari legate de momentul in care elevii vor primi tabletele promise. „Școlile, in acest moment, multe dintre ele au tot ce le trebuie pentru școala online. Aici, autoritațile publice locale sunt cele care ar fi trebuit sa se organizeze in…