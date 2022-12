Stiri pe aceeasi tema

- Deși au trecut cateva zile de cand premierul ungar viktor Orban a aparut la gat cu un fular cu „Ungaria Mare”, abia acum a reacționat și șeful Executivului de la București. „Nu trebuie sa intram in jocul acesta” – spune Ciuca și considera ca trebuie sa respectam, in continuare, buna conviețuire cu vecinii…

- Economia globala ar trebui sa evite o recesiune anul viitor, dar cea mai grava criza energetica din anii 1970 va declansa o incetinire brusca, Europa fiind cel mai puternic afectata, a spus OCDE, adaugand ca combaterea inflatiei ar trebui sa fie prioritatea principala a factorilor de decizie, transmite…

- Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), care grupeaza principalele țari dezvoltate din lumea occidentala, preconizeaza o incetinire semnificativa a creșterii economice mondiale in 2023. Dar se așteapta o revenire in 2024. Creșterea economica mondiala va incetini de la 3,1% in 2022…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis luni, in deschiderea summitului COP27, desfașurat in Egipt, ca omenirea se indreapta „spre o clima de iad”, atragand atenția ca țarile fie colaboreaza pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, fie condamna generatiile viitoare la o catastrofa…

- ”Acesta a fost rolul SAF-T, sa obtinem informatii direct din contabilitatea companiilor. Legat de perioada de gratie, era vorba despre daca dam sau nu dam amenzi pentru cei care nu depun in programul SAF-T si am explicat ca mergem cu o notificare ca sa le aducem aminte ca erau obligati sa depuna aceasta…

- Ca in fiecare trimestru, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) a lansat un nou „Raport privind perspectiva economica”. Raportul precizeaza ca sunt tot mai crescute costurile razboiului cu care se confrunta continentul european și ca acestea au impact negativ tot mai mare asupra…

- Crizele legate de energie si inflatie risca sa provoace recesiune in economiile importante, se arata in raportul publicat luni de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).

- Președintele Tayyip Erdogan a declarat ca vizeaza aderarea Turciei, membra a NATO, la Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS), a declarat sambata radiodifuzorul NTV și alte mass-media, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…