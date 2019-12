Predicții Bitdefender despre atacurile cibernetice din 2020 - Dispozitive tot mai vulnerabile, atacuri sofisticate și lupta neîncetată pentru dreptul la intimitate Anul 2019 va stabili un nou record in care numarul amenințarilor informatice va atinge pragul de un miliard. Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender anticipeaza ca in 2020 atacurile vor deveni din ce in ce mai sofisticate, cu consecințe devastatoare pentru oameni și companii. Bitdefender estimeaza ca numarul vulnerabilitaților raportate va crește in 2020, statele se vor implica sub acoperire in atacuri informatice atribuite altor țari, iar dezvoltarea tehnologiilor deepfake in scopuri de criminalitate informatica va genera o noua plaja de atac pentru infractori. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

