Stiri pe aceeasi tema

- Seful cancelariei prezidentiale de la Kiev, Andrii Iermak, a declarat miercuri seara ca este imperios ca faza activa a razboiului din Ucraina sa se termine pana in iarna, deoarece persista riscurile de atac din partea inamicului asupra infrastructurii de alimentare cu energie si agent termic din tara.

- Actorul american Steven Seagal impraștie retorica rusa și conspirația privind ”naziștii” din Ucraina, intr-o vizita la inchisoarea Olenivka, unde au murit 53 de prizonieri ucraineni in urma unui bombardament: ”Unul din naziștii incepuse sa vorbeasca despre Zelenski, care e responsabil de tortura și…

- Bombardamentele ruse au continuat in acest weekend la Centrala nucleara Zaporojie. Energoatom, operatorul ucrainean al centralelor nucleare din Ucraina, a transmis, duminica, ca rachetele au lovit depozitul de containere cu combustibil nuclear uzat de la centrala, iar un muncitor a fost ranit. Tot ieri,…

- Razboi in Ucraina, ziua 160. Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca "scut nuclear" prin staționarea trupelor acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze și riscand un accident nuclear teribil.

- Bloggerii militari ruși care comenteaza evoluția razboiului din Ucraina sunt deziluzionați de aruncarea in lupta de catre forțele armate ucrainene a lansatoarelor multiple de rachete HIMARS primite din partea Statelor Unite, vorbind in termeni sumbri despre cum va afecta aceasta arma de ultima generație…

- Armata rusa a suferit pierderi semnificative de trupe si echipamente militare in timpul razboiului din Ucraina. Jurnalistii de investigatii de la iStories au aratat ca Rusia a pierdut 4% din soldati si ca este putin probabil ca armata tarii sa revina la forma de dinainte de invazie intr-un viitor apropiat.

- Bombardamentele armatei ruse au devastat 113 biserici in timpul „razboiului pe scara larga” cu Ucraina, a transmis, in noaptea de sambata spre duminica, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in mesajul sau zilnic adresat națiunii, citat de CNN . ”Printre ele se numara și bisericile antice – cele…

- Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj optimist, in a 100-a zi de la invazia rusa, in vreme ce Rusia anunța ca iși va continua „operațiunea militara” in Ucraina pana cand toate obiectivele sale vor fi atinse. Rusia iși va continua operațiunea militara in Ucraina pana cand toate obiectivele…