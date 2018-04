Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea si activista feminista de origine australiana Germaine Greer, in varsta de 78 de ani, face o predictie sumbra cu privire la viitorul cuplu regal, Meghan Markle (36 de ani) si printul Harry (32 de ani).

- Potrivit mass-media britanice, Meghan Markle i-a schimbat viata printului Harry, care, inainte de nunta, a optat pentru un regim sanatos, relateaza ziarul spaniol ABC, informeaza AGERPRES . A inceput numaratoarea inversa pentru data de 19 mai, cand are loc nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata. Fiul regretatei printese Diana, decedata in 1997, si al printului Charles,…

- In așteptarea nunții Prințului Harry și a actriței Meghan Markle, fanii cuplului au fost duși pana la extaz de imaginile care au aparut recent in presa. Ipostazele romantice in care sunt surprinși cei doi arata o intimitate profunda, mai ales ca una dintre imagini ii arata pe cei doi indragostiți, impreuna,…

- Timpul se scurge rapid și mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, care se anunța a fi una grandioasa. Daca pregatirile sunt in toi la palat, iar mireasa este in plina alegere a rochiei albe pe care o va purta in ziua cea mare, iata ca Regina Elisabeta și-a dat consimtamantul…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Numaratoarea inversa a inceput! Mai sunt mai puțin de 100 de zile pana la nunta anului 2018, nunta Prințului Harry (33 ani) cu fosta actrița Meghan Markle (36 ani). Și pentru ca nu vorbim de o nunta obișnuita, ci de o nunta regala, iata ca un nou amanunt a ieșit la iveala – viitoarea mireasa a inceput…

- Meghan Markle a facut cunoștința cu toate rudele insemnate și apropiate ale Prințului Harry inainte de anunțul logodnei. Totuși, de-abia acum a cunoscut-o pe cea mai importanta femeie din viața logodnicului ei. Meghan a cunoscut-o pe Tiggy Potrivit publicației ”The Sun”, Prințul Harry și-a dorit cu…