Au inceput frumoasele slujbe ale deniilor. Hristos merge de bunavoie sa moara pentru noi. Incepand din seara aceasta, Bunul nostru Mantuitor ne cheama sa-L petrecem cu totii pe ultimul Sau drum, pe drumul dragostei, pe drumul suferintelor, pe drumul Crucii, al sangelui si al mantuirii neamului omenesc. De asemeni, ne cheama si Sfanta noastra Biserica […]