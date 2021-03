Predare faţă în faţă suspendată la 200 clase/grupe de la începutul lunii Predare fata in fata suspendata la 200 clase/grupe de la inceputul lunii De la începutul lunii martie peste 200 de clase sau grupe au suspendat predarea fata în fata din cauza cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus. Ministerul Educatiei informeaza ca în aceeasi perioada 376 de elevi si prescolari si 545 de persoane din sistemul de educatie au fost confirmate pozitiv. Pâna ieri peste 35% din personalul din învatamânt a fost vaccinat.

