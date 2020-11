Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Constantin Toma a participat, saptamana trecuta, la intalnirea dintre premierul Ludovic Orban și reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania (AMR), respectiv primarii de mari municipii. La intalnirea respectiva au mai fost prezenți ministrul de Finanțe Florin Cițu, secretarul general…

- Fostul președintele Traian Basescu, aflat la Bruxelles, spune duminica despre vaccinurile dezvoltate de Rusia ca Romania ar trebui sa apeleze la ele „pana la livrarea vaccinurilor contractate de Comisia Europeana”. In plus, el ii critica pe președintele Iohannis și premierul Orban, propunand in acest…

- Fostul președinte propune o lista de masuri stricte privind limitarea epidemiei de coronavirus, cerand inclusiv importarea vaccinului rusesc, daca Moscova ne ofera informații pozitive despre acesta. "Este pandemie, dar inca o putem invinge daca vrem! Pentru un Presedinte, nu este suficient…

- Consilierul lui Ludovic Orban, Virgil Guran, a anunțat, duminica, ca saptamana viitoare Romania va primi 200.000 de doze de Remdesivir.Invitat la Antena 3, Virgil Guran a dezvaluit ca „o sa vina. Avem inca pe stoc, dar puțin. Dupa cate știu, 200.000 de astfel de pastile vor veni in Romania,…

- Actul de educație in Romania trece printr-o transformare dificil de anticipat cu doar un an in urma: discutam despre un alt mod de predare și de interacțiune a dascalului cu elevul, despre colegi care trebuie sa colaboreze la distanța, fara a prejudicia oportunitațile lucrului in echipa, despre oameni…

- Judecatoarea Viorica Costiniu, presedinte de onoare al Asociatiei Magistratilor din Romania, se declara revoltata de decizia Ministerului Educatiei de a introducere orele de teatru in scoli, in contextul eliminarii limbii latine din programa scolara. Judecatoarea retrasa din activitate afirma ca,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni ca trecerea Romaniei la statutul de piata emergenta secundara va reprezenta un semnal de incredere catre jucatorii la bursa, dar si pentru toate companiile care vor sa se listeze la bursa. Precizarile au fost facute in cadrul unei receptii organizate…

- Premierul a anunțat, luni, ca se ia in calcul varianta inlocuirii carantinarii timp de 14 zile a persoanelor care vin din strainatate – din zonele considerate de risc – cu prezentarea unui teste COVID cu rezultat negativ. Precizarile lui Ludovic Orban au venit ca raspuns la o intrebare prin care s-a…