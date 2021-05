Stiri pe aceeasi tema

- CJSU Alba s-a intrunit astazi pentru a analiza masurile care se impun in perioada urmatoare, in funcție de rata de incidența, pentru fiecare localitate in parte. Avand in vedere faptul ca dupa 14 zile de masuri dispuse conform legii, cifrele reflecta rezultatul respectarii masurilor luate, am propus…

- Comunicat de presa| Nicolae Albu, prefectul județului Alba: S-a decis redeschiderea restaurantelor și cafenelelor in interior, in Alba Iulia CJSU Alba s-a intrunit astazi pentru a analiza masurile care se impun in perioada urmatoare, in funcție de rata de incidența, pentru fiecare localitate in parte.…

- Prefectul județului Alba și președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, Nicolae Albu, a facut pentru alba24.ro, o serie de precizari cu privire la ramanerea municipiului Alba Iulia in scenariul roșu, deși incidența este in scadere de mai bine de o saptamana. ”Masura (n.r. ramanerea…

- Restaurantele ar putea fi redeschise la interior, la 30% din capacitate, iar spectacolele ar putea fi reluate in București dupa ce rata de infectare a scazut sub pragul de trei la mie, in ultimele zile. Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta Bucuresti (CMSU) va discuta, de la ora 11.00, deschiderea…

- Peste 50 de gospodarii din comuna Valea Lunga risca sa ramana izolate dupa ce, saptamana trecuta, ploile abundente au provocat alunecari masive de teren de-a lungul strazii Pe Crac, din Lunca, probleme fiind semnalate și la Lodroman și Glogoveț. Depașit de dimensiunea dezastrului cu care se confrunta,…

- Mai mulți administratori de afaceri din industria HoReCa, din Alba Iulia, incearca sa obtina in justitie anularea partiala a unei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta prin care s-a decis inchiderea la interior a acestora. Astfel 16 adminstratori de cafenele, resturante si sali…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dolj a adoptat o hotarare cu privire la introducerea de restricții in vederea combaterii și prevenirii raspandirii infectarilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului. Localitațile din judetul Dolj unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a emis miercuri o noua decizie pentru stabilirea unor masuri de limitare și prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza municipiului Alba Iulia și a comunelor Ciugud și Cricau. HOTARAREA nr. 36 din 17.02.2021 privind stabilirea unor masuri…