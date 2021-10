Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii medicali nevaccinați, care se vor infecta cu Covid-19 la munca, nu vor mai beneficia de indemnizația unica de 16 mii lei. O decizie in acest sens a fost luata de catre Guvern. Nici familiile angajaților medicali rapuși de Covid-19 nu vor putea obține indemnizația de 100 de mii de lei in caz…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, ii critica pe moldoveni, pentru ca aceștia refuza sa se vaccineze „noi o generație care in mediu suntem vaccinati la 90% și ceva contra unei liste intregi de maladii astazi, am ajuns sa spunem nu vaccinarii anti-Covid”. Declarațiile au fost facute in timpul lansarii…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, astazi a anunțat deciziile care au fost luate dupa ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sanatate Publica (CNESP). Potrivit ministrei, CNESP a decis sa instituie indicatori clari în baza carora sa fie stabilite pragurile de alerta de COVID –…

- Mii de certificate de vaccinare false au fost eliberate de medicii din Moldova. La inceput, prețurile pentru un astfel de act, fara a primi vreun vaccin, erau mai mici, iar cu timpul suma a crescut. Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, anunța ca in raioane „businessul” deja a fost pus pe roate. Precizarile…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco a venit cu o reacție dupa ce primarul capitalei a declarat ca hotararea CNESP care obliga profesorii nevaccinați sa faca teste la Covid, la fiecare 14 zile din bani proprii, este nula, dar și dupa ce a criticat dur evenimentele organizate ieri in PMAN, de Ziua Independenței.…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco a venit cu o reacție dupa ce primarul capitalei a declarat ca hotararea CNESP care obliga profesorii nevaccinați sa faca teste la Covid, la fiecare 14 zile din bani proprii, este nula, dar și dupa ce a criticat dur evenimentele organizate ieri in PMAN, de Ziua Independenței.…

- Dupa ce autoritațile din domeniul sanatații au anunțat ca profesorii și angajații din educație care nu vor fi vaccinați, pana la 1 octombrie, vor fi obligați sa prezinte un test Covid, la fiecare 14 zile, in spațiul public au aparut informații precum ca și studenții nevaccinați, care vor dori sa se…

- ”Valul nou COVID-19 incet-incet se apropie și de noi. Acum acesta va fi razboiul celor nevaccinați”, avertizeaza ministra Sanatații, Ala Nemerenco. Ministra a declarat ca majoritatea pacienților care nimeresc in spitale cu COVID-19 sunt nevaccinați, iar starea acestora este mai grava decat…