- MAEIE anunța ca prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Varșovia, s-a autosesizat și a dispus in regim de urgența verificarea informației aferente accidentului rutier produs pe autostrada S8 in apropierea localitații Zabikowo Rzadowe in voievodatul Podlasia și apartenența la cetațenia Republicii…

- Racheta care cazut, marți, in Polonia, ucigand doua persoane, a fost „probabil un incident nefericit” și nu o lovitura rusa, au transmis miercuri Varșovia și NATO, atenuand astfel ingrijorarea globala ca razboiul din Ucraina s-ar putea extinde dincolo de granița, potrivit Reuters . O investigație cu…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) iși exprima solidaritatea cu Polonia urmare a exploziilor de pe teritoriul sau produse in dupa amiaza zilei de 15 noiembrie. Instituția informeaza ca ramane in contact cu autoritațile de la Varșovia, care stabilesc circumstanțele producerii…

- Autoritatile poloneze au demolat joi patru monumente ridicate in timpul regimului comunist, in cadrul campaniei de „derusificare”' a spatiilor publice. Campania a fost intensificata de guvernul de la Varsovia dupa invazia rusa in Ucraina.