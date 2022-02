Precizarile MAE in cazul familiei aflate in detentie in Danemarca, dupa ce copilul lor a fost internat

Stiri pe aceeasi tema

- Bebelușul parinților romani arestați in Danemarca este in afara pericolului de moarte, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Reprezentanții Ambasadei Romaniei la Copenhaga o vor vizita, duminica, pe mama.

- Bebelușul parinților romani arestați in Danemarca este in afara pericolului de moarte, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Reprezentanții Ambasadei Romaniei la Copenhaga o vor vizita, duminica, pe mama. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Copenhaga a fost notificata,…

- Ambasada Romaniei la Copenhaga a obtinut permisiunea de a o vizita in centrul de detentie pe mama copilului de 4 saptamani internat in stare grava in spital, a anuntat, sambata seara, Ministerul de Externe.

- Ambasadorul roman la Copenhaga, Mihai Alexandru Gradinar, a precizat, sambata, ca bebelusul este internat intr-o unitate sanitara din orasul Odense si este in afara unui pericol iminent. Ancheta a fost demarata dupa ce bebelusul a ajuns la spital cu hemoragie craniana, medicii suspectand ”sindromul…

- Doi romani, sot si sotie, au fost retinuti in Danemarca, la cateva zile dupa ce si-au dus copilul de o luna la spital unde a fost internat. Parintii sunt in centre de detentie diferite si nu au dreptul sa vada copilul care este supravegheat de o persoana desemnata de municipalitate. Ministerul de…

- Doi cetateni români, sot si sotie, rezidenti în Regatul Danemarcei, au fost retinuti de catre autoritatile daneze, dupa ce și-au dus copilul de o luna la spital, unde a fost internat, scrie News.ro. Potrivit MAE, autoritatile daneze au deschis o ancheta cu privire la circumstantele care…

- Studiu: Risc de spitalizare in cazul Omicron, de 2 ori mai mic fața de Delta. Un studiu publicat in Danemarca arata ca riscul de spitalizare dupa infectarea cu Omicron este de doua ori mai mic decat in cazul variantei Delta, iar oamenii vaccinați cu doza treia, boosterul, transmit mai greu virusul.…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca, pana la acest moment, pe baza solicitarilor de asistenta consulara primite de catre misiunea diplomatica de la Rabat, 127 de cetateni romani au cerut sa fie repatriati.De asemenea, „prin coordonarea pe linie consulara realizata de catre Ambasada Romaniei…