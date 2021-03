Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022, parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani pana in 31 august 2021, inclusiv, au obligatia de a-i inscrie in invatamantul primar, in clasa pregatitoare.

- Procedura in vederea inscrierii copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021 - 2022 incepe miercuri, cand scolile si inspectorarele scolare sunt asteptate sa afiseze planul de scolarizare propus si numarul de clase pregatitoare. Parintii depun sau transmit cererile de inscriere in perioada…

- Conform Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021 – 2022, Anexa nr. 2 la Ordinul ME nr. 3473/10.03.2021, in 17 martie 2021, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, va afișa circumscripțiile școlare pentru fiecare unitate de invațamant, in vederea pregatirii…

- Ministerul Educatiei a emis Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022. Potrivit calendarului afisat, inscrierile incep in data de 17 martie 2021 si se vor desfasura in doua etape. Inscrierile incep in data de 17 martie 2021. Fiecare unitate de invatamant…

- Ministerul Educației a emis metodologia de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2021 – 2022, precum și calendarul aferent acestui proces. Pregatirea procesului de inscriere incepe in data de 17 martie 2021 si se vor desfasura in doua etape. Fiecare unitate de invațamant și…

- Ministerul Educatiei a emis Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022. Potrivit calendarului afisat, inscrierile incep in data de 17 martie 2021 si se vor desfasura in doua etape.

- Ministerul Educatiei a emis Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022. Potrivit calendarului afisat, inscrierile incep in data de 17 martie 2021 si se vor...

- Cursurile vor reincepe luni in Alba Iulia, unde rata de infectare depaseste 3 la mia de locuitori, cu participarea fizica a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, restul elevilor urmand sa fie in sistem online, anunța AGERPRES. Chiar daca in Alba nu au fost inca aprobate,…