Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala vine cu precizari dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu președintele Klaus Iohannis cand nu purta la reuniunea Consiliului European. „Purtarea maștii in cadrul ședințelor plenare, cat și in alte formate restranse, a fost opționala, și nu obligatorie”, se precizeaza…

- Purtarea maștii de protecție la Consiliul European a fost opționala, nu obligatorie, acesta fiind motivul pentru care președintele Klaus Iohannis apare in unele imagini fara masca de protecție și in alte poze cu masca de protecție, la fel ca alți lideri europeni, a transmis marți Administrația Prezidențiala,…

- Președintele Klaus Iohannis a fost surprins fara masca de protectie la Bruxelles, in cadrul intalnirilor cu liderii europeni, in timp ce in ieșirile oficiale de la Palatul Cotroceni seful statului le cere romanilor insistent sa poarte masca si sa pastreze distantarea sociala pentru a evita imbolnavirea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a aflat zilele acestea la Bruxelles unde a participat la reuniunea Consiliului European. Pe parcusul reuniunii, seful statului a purtat masca de protectie, asa cum se poate observa din fotografiile postate pe site-ul Administratiei prezidentiale.…

- Președintele Klaus Iohannis și-a incalcat propria recomandare. In timp ce in ieșirile oficiale de la Palatul Cotroceni insista cu mesajul catre romani și ii roaga pe aceștia sa poarte masca de protecție, la Bruxelles aceste reguli nu sunt respectate chiar de șeful statului.Citește și: VERDICT…

- „Cand pui economia pe ultimul loc nu obtii decat somaj! Cu iluziile vandute de Guvernul PNL, romanii nu-si pot plati facturile! Iohannis abia incepe sa negocieze la Bruxelles banii europeni pentru relansarea economica, bani pe care liberalii deja i-au impartit din vorbe romanilor. Asa sprijina guvernarea…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri si sambata, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Reuniunea va fi dedicata negocierii bugetului multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 si Planului european pentru relansare economica.…

- Presedintele Klaus Iohannis face declaratii, joi, la ora 14.00, la Palatul Cotroceni, la o zi dupa ce a anuntat relaxarea masurilor anti-COVID 19, dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgenta. Principalele declaratii ale sefului statului: Seful statului participa, joi, la videoconferinta Consiliului…