Stiri pe aceeasi tema

- 15.733 de noi cazuri de COVID-19 și 390 de decese, intre care 8 anterioare, au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor oficiale de miercuri, la terapie intensiva sunt internați 1.676 de pacienți. Cele mai multe infectari zilnice au fost in București, 3119, Constanța, 639, Cluj,…

- Organizatorii și autoritațile au anunțat un amplu plan de masuri astfel incat festivalul UNTOLD sa fie, spun ei, ”cel mai sigur loc public din Romania”. Pentru desfasurarea in conditii de siguranta a festivalului, zilnic, aproape 1.000 de jandarmi si politisti, pompieri, medici, voluntari SMURD, peste…

- Raluca Turcan nu vrea sa plece de la ministerul Muncii, așa cum s-a vehiculat in ultima vreme, ca va fi schimbata de premier, daca acesta va caștiga alegerile din PNL. Nici daca i s-ar oferi la schimb o alta demnitate publica, chiar mai mare, șefia Camerei Deputaților, Turcan susține ca nu este printre…

- Bonurile de masa și tichetele de creșa vor fi majorate. Ministerul Muncii si Ministerul Finantelor lucreaza de zor la documentele care vor duce la creșterea acestora cu… 8 bani, respectiv 10 lei. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) si Ministerul Finantelor pregatesc majorarea cuantumului…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, dublarea la 50.000 de persoane a numarului de muncitori straini care vor fi acceptați pe piața muncii din Romania in acest an. Premierul a spus ca necesarul pentru a putea realiza proiectele de investiții este de 160.000 de lucratori. „Am adoptat dublarea…

- Romania’s National Institute of Statistics (INS) announced on Tuesday that the industrial producer prices for the total domestic and non-domestic market increased by 11.8% in Romania in June 2021 compared to the previous year, according to a press release. In June 2021, industrial producer prices for…

- Ziua și gafa cu ministrul muncii Raluca Turcan. Aceasta a anuntat ca, in acest an, sunt mai multi copii nascuti in strainatate din parinti romani decat s-au nascut in Romania, precizand ca acest lucru este dramatic, iar autoritatile sunt obligate sa ia masuri pentru a-i aduce pe cetatenii romani inapoi…

- Cine a spus ca in Romania nu ai cum sa te plictisesti, bine a grait. La rubrica „gafa zilei”, luni bifeaza Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale si parlamentar de Sibiu, care, s-a gandit, pe la orele pranzului, sa-i faca o urare baronului Samuel von Brukenthal, decedat acum 218 ani.…