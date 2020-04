Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 23 aprilie, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a vizitat platforma de bilogie moleculara care funcționeaza in cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare și care servește la depistarea infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2. Centrul de testare, care cuprinde…

- O pacienta infectata cu noul coronavirus a scuipat cadrele medicale de la Spitalul Municipal Sighișoara, cu cateva zile inainte sa moara, iar acum 7 asistente medicale, un medic și un infirmier au fost declarați pozitivi cu COVID-19, transmite observator.tv. Pacienta a refuzat sa țina cont de recomandarile…

- In data de 16 aprilie s-a implinit o luna de la intrarea in vigoare a starii de urgența in Romania din cauza pandemiei cu noul Coronavirus. Cu aceasta ocazie, propice unui prim bilanț local in ceea ce privește masurile luate pentru protejarea populației și pentru prevenirea raspandirii infecției cu…

- Dintre acestea, 47 au fost vindecate, iar 5 au decedat. In județul Mureș sunt in total 9 cadre medicale infectate, in Covasna 21, iar in Brașov 24. Harghita nu are niciun caz. Datele au fost centralizate de Federația „Solidaritatea Sanitara” pe platforma publica lansata ieri pentru monitorizarea infectarii…

- Inspectorul-sef al ISU Sibiu, Cosmin Balcu, spune ca, in cursul zilei de luni dupa-amiaza, cand deja era confirmat primul deces COVID-19 in judetul Sibiu, in documentele oficiale nu aparea nici macar un caz de infecție. Inspectorul-sef al ISU Sibiu, Cosmin Balcu, a rabufnit in Turnul Sfatului,…

- Primarul Sucevei Ion Lungu a ținut sa transmita populației un mesaj optimist și sa nu intre in panica explicand in detaliu Ordonanța militara nr.6. Mai mult e a spus ca se va trece la testarea populației Sucevei pentru COVID-19 de indata ce va ajunge aparatul comandat in Coreea de Sud. Ca urmare a emiterii…

- ⁹Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Hunedoara, col. Viorel Demean, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus in urma testelor. Acesta va fi internat la Timișoara. Conform Știrile Antena 3 Deva (https://www.facebook.com/StirileAntena3Deva/ ) colonelul Viorel Demean, conformat…

- Reglementari privind acordarea serviciilor medicale și tratamentelor pe perioada starii de urgența Pe perioada starii de urgența, vor fi aplicate o serie de modificari ale prevederilor legale referitoare la modul de acordare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice, dupa cum urmeaza: a) serviciile…