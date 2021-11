Precizări importante de la Casa de Pensii, legate de documente necesare pentru IEȘIREA LA PENSIE Astfel, potrivit prevederilor art.103 alin.(4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cererea de pensionare poate fi retrasa de persoana care a depus-o, pana la emiterea deciziei de pensionare. Potrivit prevederilor art.106 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, decizia de pensie poate fi anulata la cererea titularului, in termen de 30 de zile de la comunicare. Precizarile vizeaza doar situația inscrierilor noi la pensie, nu și a recalcularilor sau revizuirilor de drepturi aflate deja in plata. Vezi AICI toate documentele necesare. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

