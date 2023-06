Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe reitereaza recomandarile adresate cetatenilor romani de a evita calatoriile neesentiale in Federatia Rusa, iar celor care se afla temporar in aceasta tara sa ia in considerare parasirea teritoriului Federatiei Ruse cat mai curand.

- Romania a decis, joi, sa reduca personalul diplomatic si tehnico-administrativ al Federatiei Ruse in Romania prin limitarea numarului acestuia la un nivel apropiat cu cel pe care il are țara noastra in Rusia, anunta MAE. Așadar, Rusia trebuie sa reduca numarul de posturi din Romania cu 51 de pozitii…

