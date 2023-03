Precizări de la ANAF pentru microîntreprinderi. De la ce obligație fiscală sunt exceptate Precizari de la ANAF pentru microintreprinderi. De la ce obligație fiscala sunt exceptate Firmele care in anul 2022 au fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor și care indeplinesc condițiile pentru aplicarea acestui sistem și in 2023 nu au obligația de a depune declarație de mențiuni pentru a comunica menținerea acestui sistem de impunere, comunica ANAF. Potrivit sursei citate, acestea nu au obligația de depunere a unei declarații […] Citește Precizari de la ANAF pentru microintreprinderi. De la ce obligație fiscala sunt exceptate in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

