Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a informat ca luni, pe 15 martie, listele de așteptare in vederea programarii la vaccinarea anti-Covid vor ifi deschise, succesiv, incepand cu ora 9.00.

- Premierul Florin Cițu spune ca aproximativ 500.000 de persoane din randul populației generale s-au inscris pe platforma electronica pentru vaccinare, in condițiile in care luni incepe cea de-a treia etapa a campaniei naționale de vaccinare impotriva Covid-19. ”Etapa a III-a de vaccinare incepe maine.…

- *In momentul in care va fi disponibila programarea la vaccinare pentru populația generala, in platforma de programare vor fi vizibile, pentru beneficiari, atat centrele de vaccinare deja existente, cat și cele care vor fi operaționalizate in luna aprilie 2021. Dupa epuizarea sloturilor disponibile din…

- Din data de 15 martie incepe etapa a treia a campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 și totodata, devin disponibile listele de așteptare pentru programare, conform unui comunicat al CNCAV. Comitetul explica de asemenea, și modul de programare prin platforma informatica sau prin telefon. Conducerea…

- Conducerea Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 a avut o sedinta de lucru cu reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica (INSP) si ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), care a vizat operationalizarea listelor de asteptare…

- Din 15 martie incepe etapa a treia a campaniei de vaccinare și devin disponibile listele de așteptare pentru programarea la vaccinare impotriva COVID-19, a anunțat CNCAV. Comitetul explica modul de programare prin platforma informatica sau prin telefon. Conducerea Comitetului Național de Coordonare…

- Listele de așteptare pentru vaccinarea impotriva COVID-19 vor fi DISPONIBILE din 15 martie, conform CNCAV Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat astazi, 12 martie, ca listele de așteptare pentru vaccinare vor fi disponibile incepand cu 15 martie.…

- Comitetul Național de Vaccinare a transmis ca aceste categorii de persoane vor avea prioritate la vaccinarea impotriva coronavirusului. Inclusiv cei care au aceeași adresa de domiciliu cu pacienții cu transplant sau aflați pe lista de așteptare vor fi imunizați cu prioritate. Pentru vaccinarea acestei…