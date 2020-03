Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu a cerut verificari urgente la ANP, dupa ce un suspect de coronavirus, care avea acte medicale in acest sens, a fost dus la Tribunalul București și ținut acolo mai multe ore. Omul i-a spus judecatoarei ca e suspect, motiv pentru care magistratul a suspendat ședința. Acum, Predoiu a cerut…

- Surse judiciare spun pentru STIRIPESURSE ca președintele Tribunalului București ar fi transmis o cerere la Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) prin care solicita informații oficiale legate de prezența barbatului arestat care ar fi susupect de infestare cu coronavirus și care a fost adus…

- Ministerul de Interne a emis un raport oficial prin care se arata ca nu exista niciun caz confirmat de infecție cu coronavirus pe teritoriul Romaniei. MAI arata ca 26 de persoane sunt in carantina, 2077 monitorizate la domiciliu, iar pentru 32 se analizeaza probele la Institutul ”Matei Balș”, din…

- A fost alerta in Capitala duminica seara, dupa ce un barbat care trebuia consultat pentru simptome de coronavirus s-a facut nevazut din incinta Institutului "Matei Bals". Barbatul este italian cu cetatenie romana si se intorsese din Malaezia.

- Tanarul din Bacau adus luni la Institutul ”Matei Bals” din Capitala cu suspiciune de coronavirus, dupa ce in urma cu cateva zile revenise din China, nu este infectat. El are gripa, iar marti va fi externat, urmand sa se trateze in ambulatoriu.

- Imbolnaviri cauzate de noul coronavirus Organizatia Mondiala a Sanatatii ia în considerare declararea unei "urgente internationale", dupa ce autoritatile din China au confirmat ca noul coronavirus se transmite de la om la om. Decizia ar putea fi luata miercuri, la Geneva,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut precizari dupa ce Poliția a deschis dosar de moarte suspecta in cazul morții fostei prezentatoare TV Cristina Țopescu."Deocamdata se fac cercetari și astazi vor fi și concluziile preliminare ale medicilor legiști privind decesul", a declarat Marcel…